Asp Caltanissetta, conferimento incarichi direzione delle UU.OO.CC. Direzione Medica Ospedali Area Nord e Ospedali Area Sud: completate le procedure selettive

Completate le procedure selettive relative agli avvisi interni indetti dall’ASP di Caltanissetta per il conferimento degli incarichi di direzione delle UU.OO.CC. Direzione Medica Ospedali Area Nord e Ospedali Area Sud della provincia a titolo di sostituzione dei titolari assenti, della della UOC Coordinamento Amministrativo Area Territoriale e del Dipartimento di Prevenzione.

“Considero prioritario coprire i vuoti dei ruoli di responsabilità e di direzione di tutte le strutture sia ospedaliere che territoriali cui si articola l’organizzazione aziendale – ha dichiarato il Direttore Generale Salvatore Ficarra –. L’individuazione dei professionisti migliore da mettere alla guida delle strutture aziendali interno ritengo sia propedeutico per il conseguimento più efficace ed efficiente degli obiettivi aziendali e quindi dei risultati di salute sulla popolazione.

Il direttore Generale ha deliberato il conferimento di 4 incarichi, nel rispetto delle previsioni normative del CCNL e del regolamento aziendale in materia di incarichi dirigenziali, in esito alla valutazione comparata dei curriculum formativi e professionali dei dirigenti istanti.

Gli incarichi sono stati conferiti a: Dr. Benedetto Trobia, Direttore dell’UOC Direzione Medica Ospedali Area Nord; dr. Alfonso Cirrone Cipolla, Direttore dell’UOC Direzione Medica Ospedali Area Sud; Dott.ssa Rita M. G. Porracciolo, Direttore dell’UOC Coordinamento Amministrativo Area Territoriale; Dr. PaoloGervaso, Direttore del Dipartimento di Prevenzione.









I 4 Dirigenti sono stati individuati in quanto ritenuti idonei a ricoprire l’incarico avendo acquisito una notevole esperienza professionale e manageriale, oltre alla formazione conseguita e alla leadership mostrata durante gli incarichi precedentemente ricoperti.

Durante la sottoscrizione dei contratti avvenuta oggi in Direzione Generale il Manager Salvatore Ficarra rivolge l’invito ai Dirigenti presenti di proseguire con l’impegno e la competenza dimostrati in questi anni continuando ad esercitare la leadership nel coinvolgimento del proprio personale in ogni attività volta all’implementazione e al miglioramento dei servizi di cui sono a capo.