SAN CATALDO. L’Associazione Musicale Culturale Santa Cecilia di San Cataldo ha organizzato per il 3 gennaio il Concerto di Inizio Anno per celebrare insieme l’arrivo del 2025. L’evento prenderà il via alle 19,30 nel Teatro dell’Istituto Fascianella, Via Mons. A. Cammarata 56.

Un evento magico ed imperdibile, con la musica della Banda Musicale Santa Cecilia. L’Ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione.