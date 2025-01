Cambio di voce per l’ultimo appuntamento di Natale in Rosa previsto per questa sera, 5 gennaio. Sarà Roberta Zitelli a esibirsi nella Chiesa Signore della Città, a partire dalle 20:30, accompagnata dal chitarrista Marco Alessi.

Dalia Di Prima, artista che avrebbe dovuto esibirsi, come comunicano gli organizzatori non potrà essere presente per problemi di salute.

L’appuntamento si conferma con Roberta Zitelli alle 20:30, nella Chiesa Signore della Città.