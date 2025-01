Il presidente Schifani all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Messina: “Dottorato honoris causa a Mattarella conferma protagonismo europeo della città”

«Il conferimento del dottorato honoris causa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sempre legato il suo nome ai valori più alti della democrazia, rientra pienamente nello spirito della Conferenza di Messina del 1955. Quel consesso, settanta anni fa, diede il via alla nascita dell’attuale Unione europea che oggi è chiamata a guardare sempre più al Mediterraneo come bacino geografico vitale per il suo futuro. È importante che il Capo dello Stato lo abbia sottolineato nella sua lectio doctoralis di fronte alla comunità accademica di Messina, città protagonista del processo di costituzione dell’Ue e del diritto comunitario». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università di Messina, al Teatro Vittorio Emanuele. Nel corso della cerimonia è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni” al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Erano presenti anche gli assessori regionali al Turismo, Elvira Amata, e all’Istruzione, ricerca e università, Mimmo Turano.

«Il mio augurio di proseguire con impegno e merito nello studio, nella ricerca e nel lavoro – prosegue Schifani – va alla rettrice dell’ateneo messinese, Giovanna Spatari, al corpo docente, al personale tecnico e amministrativo e a tutti gli studenti. La Regione Siciliana è al fianco di tutta la comunità accademica e scientifica della nostra Isola».