“Ersu Festival 2025”, al via il programma culturale dedicato agli studenti

“Siamo entusiasti di annunciare l’avvio del programma culturale “Ersu Festival 2025” dedicato agli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale. Il progetto varato dal Consiglio di amministrazione dell’ERSU rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione della cultura come strumento fondamentale per la crescita personale e professionale dei nostri giovani.” A parlare è Margherita Rizza, presidente ERSU Palermo, nell’annunciare il programma culturale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2024/2025. Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione di Ersu Palermo, presieduto da Margherita Rizza e di cui fanno parte la rappresentante dei docenti universitari Valeria Militello, e i tre rappresentanti degli studenti Irene Ferrara, Giovanni Milisenda e Francesco Salatiello, ha varato un bando per la programmazione annuale delle attività culturali cui hanno partecipato 41 operatori culturali.

“La cultura – continua la presidente di ERSU Palermo, Margherita Rizza – è un pilastro imprescindibile della società, un mezzo attraverso cui possiamo costruire ponti tra le diverse identità e promuovere una vera inclusione. Con il programma adesso avviato, miriamo a creare spazi di partecipazione attiva, dove gli studenti possano realmente esprimere le loro passioni, condividere le loro idee e confrontarsi in un ambiente stimolante e accogliente, al contempo trovando luoghi di aggregazione che possano contribuire a creare occasioni in cui ciascuno possa realmente sentirsi accolto e pienamente integrato nella comunità studentesca e universitaria.”

“Crediamo fermamente che ogni giovane meriti l’opportunità di accedere a esperienze culturali che arricchiscano il proprio percorso formativo – aggiunge il direttore dell’ERSU, Ernesto Bruno – . Che l’arte, la musica e la cultura diventino parte integrante della vita universitaria, può contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili. Invito tutti gli studenti a partecipare attivamente alle iniziative di “Ersu Festival 2025” che verranno diffuse attraverso il sito www.ersupalermo.it e i nostri media, non solo per arricchire il proprio bagaglio culturale, ma anche per costruire una comunità studentesca più coesa e vivace. Infine, desidero ringraziare per il lavoro fatto la Commissione appositamente nominata dall’Ente per l’esame delle proposte, composta da Sergio Lupo, Angela Piraino, Maddalena Cuschera e Dario Matranga.”

I progetti approvati per ERSU Festival

L’avviso pubblico per la realizzazione di iniziative artistico-culturali nel corso dell’anno accademico 2024/2025 ha ricevuto 41 proposte che sono state valutate sulla base dei criteri stabiliti dal C. di A.: creatività e originalità; curriculum del proponente; professionalità degli artisti/collaboratori coinvolti; articolazione temporale della proposta; congruità, economicità e corrispondenza delle voci di spesa alla proposta artistica. Delle 41 proposte, 25 sono state ritenute ammissibili e 15 sono state, in atto, finanziate: al programma di ERSU Festival 2025 sono stati destinati dall’Ente 61.916 euro, di cui 45.200 euro in contributi economici e 16.716 euro in servizi presso le proprie strutture. Sono 16 le proposte che verranno avviate, comprendendo anche una proposta che verrà realizzata a titolo gratuito, così come collocate utilmente in graduatoria. Mentre tre proposte senza richiesta di contributo finanziario potranno essere oggetto di successiva valutazione essendo a titolo gratuito.

La Determina direttoriale 518 del 30-12-2024 contenente il provvedimento di ammissione al contributo è consultabile al link https://ersupalermo.traspare.com/transparency?area=41&page=2

L’elenco delle attività finanziate

1) Realizzazione, con la partecipazione degli studenti, del film “Fuorisede, storie di vita e di studi”, con la regia di Gaetano Di Lorenzo, presentato da Associazione LISTEN!;

2) Laboratori per Universitari, Compagnia Salvo Piparo – Associazione Culturale KLEIS;

3) “ErsUwave – Festival di Musica aperto agli studenti” – Panastudio Productions;

4) “Palermo da scoprire”, Fondazione Le Vie dei Tesori;

5) “Tango Young Project”, Colortango;

6) “Storie di jazz”, Associazione culturale Parla Piano;

7) “Back to the Past: incontro con il regista Emanuele Crialese che rilegge i suoi film d’esordio”, Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema;

8) “Le arti dello spettacolo dal vivo. Se ti diverti Studi meglio”, Agricantus;

9) “In volo – Abbonamento Stagione Teatrale”, Teatro Biondo;

10) “La scuola della fotografia”, Palermofoto-ACSI Matteotti;

11) “Il romanzo siciliano”, Associazione Strada degli Scrittori;

12) “Festival delle letterature migranti off. Vite di Rosalia”, Festival delle Letterature migranti per la casa delle Letterature – Associazione Culturale 87;

13) “Europa in arte e cultura: un viaggio attraverso le Tradizioni e le Arti del Vecchio Continente”, Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali;

14) “…Pasqua in Sicilia…”, KaraSicilia cooperativa ONLUS;

15) “Provare a riscrivere la Storia della Musica – con Alessandro Baricco, Associazione Siciliana Amici Della Musica;

16) “Scuola di Bridge”, Bridge Palermo – Coni e FIGB federazione italiana gioco bridge (iniziativa a titolo gratuito).

La prima iniziativa presentata martedì 14 gennaio alle 18,30 al Santi Romano

La primainiziativa a partire sarà la “Scuola di Bridge”, a cura di Bridge Palermo – Coni e FIGB, Federazione italiana gioco bridge. Il corso, che Bridge Palermo svolgerà gratuitamente per gli studenti universitari che si iscriveranno, verrà presentato dal dottor Fulvio Manno e dagli altri componenti dell’organizzazione proponente, giorno martedì 14 gennaio 2025, alle ore 18,30 presso l’aula Schembri della residenza universitaria Santi Romano, in viale Delle Scienze, a Palermo.

La presentazione si svolgerà in modalità mista (presenza-videoconferenza) e l’evento verrà registrato e convertito, mediante AI, anche in testo, per consentire la fruizione a tutti gli studenti diversamente abili.

Link di meet per l’evento schedulato per le 18,30 del 18 gennaio 2025: https://meet.google.com/cpy-bfmy-qwo (Oppure per partecipanti dalla rete cellulare digitare: ??(IT) +39 02 3046 1962 PIN: ??822 775 113#