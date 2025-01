Caltanissetta. Al Teatro “Rosso di San Secondo” gli alunni del Comprensivo “De Amicis” di Enna assistono allo spettacolo “Garcon de Cafè” in lingua francese

CALTANISSETTA. Come ogni anno, anche nei giorni scorsi, gli alunni di terza media dei plessi “Garibaldi” di Enna e “De Simone” di Villarosa facenti parte dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, diretto dalla Dirigente Marinella Adamo, hanno assistito ad un spettacolo in lingua francese presso il teatro “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta. In occasione di quest’anno scolastico è stato portato in scena l’opera “Garçon de Café” con la partecipazione di artisti francesi che in questi mesi stanno solcando i palchi di tutta Italia.

L’iniziativa, sostenuta dalle docenti Liliana Vella e Maria Catena Costa e organizzata da Mater Lingua, ha mirato a rende vivo l’insegnamento della lingua francese coinvolgendo gli alunni attraverso contenuti stimolanti. L’obiettivo è stato quello di rendere l’apprendimento più significativo ed interessante, nonché di creare approfondimenti sulla lingua e sulla cultura francese. Al centro del percorso sono state le emozioni suscitate dalle tematiche proposte mediante un approccio multidisciplinare. L’obiettivo principale è stato la sensibilizzazione degli studenti all’interculturalità e alla costruzione del proprio senso civico. La vicenda trattata in “Garçon de Café” è ambientata a Parigi nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés dove in risposta alla Seconda Guerra Mondiale appena conclusa si propagò un fervente clima culturale. Molto attuale è il tema trattato, coincidente in questi giorni con la ricorrenza del Giorno della Memoria, in quanto una delle protagoniste è stata deportata con la sua famiglia in un campo di concentramento.

Il percorso ha presentato ai ragazzi un momento di confronto intellettuale come un modello positivo da perseguire in antitesi alle politiche dell’esclusione e di censura della libertà. Grazie ad un cospicuo materiale didattico-pedagogico, in aula prima dello spettacolo sono state utilizzate schede di lettura, materiale multimediale, video-audio e ascolto di testi musicali. Gli alunni hanno avuto un supporto concreto per la comprensione dell’opera che stata ampiamente apprezzata.