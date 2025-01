Autodifesa del personale sanitario, a Palermo corso promosso da Confintesa Sanità

Il 25 gennaio 2025 dalle 10.30 alle 17.,30 presso l’Hotel Astoria Palace in Via Montepellegrino a Palermo, si terrà il primo corso D.O.S (difesa operatori sanitari Regione Sicilia), organizzato da Confintesa Sanità. Lo fa sapere Domenico Amato (nella foto), segretario nazionale di Confintesa Sanità.

Sarà gratuito per gli iscritti Confintesa ed avrà un costo di € 35,00 per i non iscritti. Verrà rilasciato il diploma di partecipazione KKMS (Kombat Krav Maga System). I partecipanti impareranno tecniche di autodifesa studiate appositamente per il personale sanitario dal Maestro Ivan Melis e dall’istruttore Alessio Minadeo, tecniche che permetteranno loro, qualora aggrediti, di evitare i colpi, mettersi in sicurezza o immobilizzare l’aggressore, il tutto senza colpire e causare danni fisici all’aggressore, che è comunque un paziente o un parente di un paziente e che quindi sta già vivendo un momento di disagio.

Verranno simulati scenari tipici di aggressione in ambiente sanitario, quali pronto soccorso, ambulanza o reparti di psichiatria, e i partecipanti potranno provare tra di loro le tecniche appena apprese.