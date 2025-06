Caltanissetta. Il 9 e il 10 giugno al Cefpas Congresso nazionale di “Obiettivo Trauma” con i più importanti specialisti del settore

CALTANISSETTA. Si terrà il prossimo 4 giugno la presentazione del IV congresso nazionale di ‘Obiettivo trauma’. L’Appuntamento, al quale partecipano numerosi specialisti nel settore della gestione del trauma di interesse chirurgico provenienti da tutta Italia, si terrà i prossimi 9 e 10 giugno al Cefpas di Caltanissetta e sarà congiunto con ‘Surgical training academic forum’ (Staf), presidente nazionale della quale è Franco Stagnitti.

Per la due giorni sul “Ruolo della formazione avanzata per una migliore gestione del trauma di interesse chirurgico” è stata indetta una conferenza stampa alle ore 10:30, nella sede della direzione generale dell’Asp2 Caltanissetta sita in via Cusmano, alla quale parteciperanno il presidente del congresso Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e responsabile Unità operative dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta; Giovanni Ciaccio, presidente onorario e direttore dell’Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta, il direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo e il direttore generale dell’Asp2 Caltanissetta Salvatore Ficarra.