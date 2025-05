Caltanissetta, antenna RAI sulla collina Sant’Anna: presto tavolo tecnico in Prefettura e successivo Consiglio comunale monotematico

La tematica di attualità dell’antenna RAI sulla collina Sant’Anna sarà affrontata in un tavolo tecnico convocato da S.E. il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. L’incontro, che si terrà nei prossimi giorni, vedrà la partecipazione dei dirigenti di RAI Way, della Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e dei rappresentanti istituzionali coinvolti.

L’incontro nasce dall’esigenza di approfondire e condividere le valutazioni tecniche e istituzionali maturate a seguito delle interlocuzioni tra il Comune e l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in particolare con il Dipartimento regionale competente, su una tematica che coinvolge aspetti culturali, paesaggistici, sociali e lo stato di salute dell’antenna stessa.

Successivamente a questo tavolo tecnico, il consigliere comunale di Forza Italia, Marcello Mirisola, su sua iniziativa, ha preannunciato che inoltrerà all’ufficio di Presidenza la richiesta per la convocazione di un Consiglio comunale monotematico dedicato alla questione dell’antenna. In questa sede saranno esposte tutte le questioni affrontate durante il tavolo tecnico in Prefettura, garantendo un ampio coinvolgimento del civico consesso e della cittadinanza.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno costante a tutela della sicurezza dei cittadini, promuovendo un dialogo istituzionale costruttivo con tutte le parti interessate.