San Cataldo, pioggia di riconoscimenti per la giovane violinista Sofia Debilio: talento e amore per la musica

San Cataldo. Ha solo nove anni, ma la sua musica racconta già una storia fatta di talento, impegno e straordinaria determinazione. Sofia Debilio, violinista originaria di San Cataldo, continua a stupire pubblico e giurie in tutta Italia, conquistando nel solo mese di maggio, un impressionante numero di riconoscimenti in concorsi musicali nazionali e internazionali. Studentessa presso il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del maestro Raffaello Pilato, Sofia ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quasi per gioco, quando a soli tre anni scrisse nella letterina a Babbo Natale che desiderava un violino. Quello strumento, oggi come allora, è diventato il suo più caro compagno di viaggio. Nel corso degli anni, il suo percorso è stato accompagnato dall’affetto della famiglia e dalla competenza di insegnanti, che ne hanno affinato il talento. Ma è stata soprattutto la sua costanza, unita a una passione autentica, a farla emergere nel panorama musicale giovanile.

Sofia Debilio

Il mese di maggio 2025, è stato particolarmente ricco di soddisfazioni: in poche settimane, Sofia ha partecipato a ben sette concorsi, portando a casa il massimo dei riconoscimenti. Tra i premi ricevuti figurano: il Primo Premio al XIII Concorso Musicale Nazionale “MusicArte” di Ozegna (TO), Primo Premio al IV Concorso Musicale Internazionale Lions “Valle dell’Etna” di Misterbianco (CT), Primo Premio Assoluto con borsa di studio alla 6ª edizione del Concorso Musicale Nazionale “Paolo Ferro” di Scicli (RG), Primo Premio Assoluto al prestigioso XV Concorso Internazionale di Musica “San Vigilio in … Canto” di Roma, Primo Premio Assoluto con borsa di studio al Concorso Musicale Nazionale “Fioravanti Villirillo” di Isola di Capo Rizzuto (KR), Primo Premio Assoluto con borsa di studio al 2° Concorso Nazionale Musicale “Etnamusica” di Linguaglossa (CT) e, infine, il Primo Premio Assoluto alla 2ª Edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale TYM “Città di Striano” (NA). Dietro questi risultati non ci sono solo note ben eseguite, ma il riflesso di un talento che cresce ogni giorno, alimentato da sacrificio, dedizione e amore per la musica. Ogni premio ricevuto non è che un passo in più in un cammino artistico che, a dispetto della giovanissima età, sembra già ben tracciato.