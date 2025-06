Caltanissetta. All’Istituto Tecnico Agrario “Di Rocco” rilasciato patentino per pilotare droni in categoria Open A1/A3 a 17 alunni

CALTANISSETTA. Nell’Istituto Tecnico Agrario “Di Rocco”, di cui è dirigente scolastica la prof. Laura Zurli, 17 alunni hanno conseguito il patentino per pilotare droni in categoria Open A1/A3.

A curare il corso è stato il prof. Giampiero Modaffari secondo cui <Non si tratta solo di un semplice attestato, ma di una vera e propria chiave per aprire tutto un mondo di opportunità ed innovazione>. Il tutto nel contesto di un percorso di formazione d’eccellenza, condotto, oltre che dallo stesso prof. Giampiero Modaffari, anche dal tutor, il prof. Rosario Amico.

Grande la soddisfazione anche dei responsabili di sede dell’Itaa “Di Rocco”, Rino La Licata, Salvatore Miserendino e Giovanni Leo Tuppoduro. Le lezioni dei prof. Miserendino e Amico sono state un mix di teoria all’avanguardia e pratica intensiva, permettendo agli allievi del “Di Rocco” di trasformarsi in veri e propri esperti del volo con drone. Gli alunni hanno dapprima superato un esame scritto che li ha abilitati al pilotaggio per 5 anni.

Il corso per l’esame ed il rilascio del patentino sono stati totalmente gratuiti per gli allievi del Di Rocco che si conferma l’unico in tutta la Sicilia ad offrire una preparazione così specialistica per il rilascio di questo patentino.

Questi i diciassette neo piloti neo-piloti di droni: Martina Arenci, Salvatore Gallina, Gaetano Bonfanti, Alessandro Cardinale, Pietro Castrianni, Matteo Livecchi, Francesco Altovino, Francesco Cavaleri, Salvatore Debilio, Simone Falzone, Nicolò Giordano, Gaetano Gueli, Antonino Ignazio La Barbera, Filippo Leonardo Milazzo, Calogero Pulvino, Mario Rago, Paolo Vinci e Filippo Viola.