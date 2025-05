Caltanissetta. Droga, furto, minacce e atti persecutori: eseguiti dalla Polizia tre provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato ha eseguito nelle ultime ore tre provvedimenti emessi dell’Autorità giudiziaria.

A Gela, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in arresto un 37enne e un 25enne: il primo deve scontare un anno di reclusione, poiché condannato definitivamente dalla Corte d’Appello di Caltanissetta per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; il secondo deve scontare due anni di reclusione, poiché condannato definitivamente dal Tribunale di Gela per il reato di furto in abitazione.

Entrambi, dopo gli adempimenti di rito, sono stati condotti al carcere di Gela. A Caltanissetta, la Squadra Mobile ha, invece, dato esecuzione a un provvedimento applicativo di misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Capoluogo nei confronti di un 31enne, indagato per minacce e atti persecutori.