Parco Dubini, polmone verde di Caltanissetta in stato di abbandono

Negli ultimi anni, i nisseni hanno riscoperto il Parco Dubini, un angolo verde nel cuore della città, diventato luogo di incontro e attività fisica per diverse generazioni. Il parco, frequentato nel fine settimana da famiglie, ragazzi e anziani, è divenuto un’alternativa alla palestra per tenersi in forma e praticare sport all’aria aperta. Dai giovani impegnati nel jogging ai meno giovani dediti alla camminata sportiva, il Parco Dubini è un punto di riferimento per chi cerca salute e benessere senza allontanarsi dalla città.

Tuttavia, in questi giorni sono emerse preoccupazioni per le condizioni di manutenzione dell’area. Numerosi frequentatori del parco hanno segnalato alla nostra redazione la presenza di erbacce e uno stato generale di abbandono che rischia di compromettere la fruibilità di questo spazio. «È un peccato che un posto così bello, riscoperto con tanto entusiasmo, versi in queste condizioni», ci hanno scritto alcuni cittadini, allegando foto e racconti delle loro passeggiate nel verde trascurato.

Il Parco Dubini rappresenta l’unico vero polmone verde di Caltanissetta e per molti è diventato un simbolo della vita sana e dell’incontro con la natura. Raccogliamo la voce di chi lo vive ogni giorno, auspicando che le autorità competenti intervengano al più presto per restituirgli decoro e funzionalità.