Serradifalco. Approvati in Giunta primo e secondo modulo del Piano di indagine preliminare per le discariche di rifiuti di contrada Martino

SERRADiFALCO. La Giunta Burgio ha approvato il primo e il secondo modulo del Piano di Indagine Preliminare per la discarica di Rifiuti solidi urbani di Contrada Martino.

Entrambi i piani d’indagine relativi ai due moduli delle due discariche sono stati redatti da parte del geologo Antonino Lauricella. Per quanto riguarda il 1° modulo, il Piano di indagine preliminare prevede per la sua esecuzione una spesa complessiva di 92.603,10 euro. E’ stato poi approvato anche il Piano di Indagine preliminare per il 2° modulo della discarica di rifiuti solidi urbani di contrada Martino.

Questo modulo di discarica risulta praticamente attaccato a quello del primo modulo. Per realizzare questi due piani di indagine, la Regione ha messo a disposizione contributi la somma di 6.250 euro per il primo modulo e di 4.500 euro per il secondo di contrada Martino. L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha poi assegnato al Comune di Serradifalco le somme di 93.000 euro per il 1° modulo e di 65 mila euro per il 2° modulo.

Le indagini preliminari, nel momento in cui saranno effettuate, consentiranno di accertare la presenza di inquinamento nelle matrici ambientali coinvolte da un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare. Dunque un passaggio importante per le due discariche di contrada Martino un tempo al servizio del Comune che le utilizzava per il conferimento dei propri rifiuti e anche di quelli di alcuni Comuni viciniori.

Le analisi saranno svolte sull’aria, l’acqua e il suolo che caratterizzano Contrada Martino al fine di identificare una possibile contaminazione e il livello di inquinamento presente.