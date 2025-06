PD nel nisseno. Chiusa la fase congressuale, a fine giugno l’assemblea provinciale, Bufalino: “Soddisfatto della partecipazione e del clima unitario”

Si è conclusa la fase dei Congressi di circolo del Partito Democratico in provincia di Caltanissetta. Quasi il 79% degli iscritti ha partecipato alle assemblee, confermando la solidità e la partecipazione attiva della base democratica.

I lavori si sono svolti in maniera unitaria in tutti i circoli, con candidature condivise e un confronto aperto sul percorso futuro del partito nel territorio. In molti circoli si è registrata la riconferma dei segretari uscenti, mentre in altri si è scelto di avviare un ricambio, con l’elezione di nuove figure alla guida dei circoli locali, in uno spirito di rinnovamento e continuità.

Il percorso congressuale ha portato alla riconferma di Renzo Bufalino come Segretario provinciale, sostenuto in maniera larga e trasversale dalle iscritte e dagli iscritti.

«Sono soddisfatto della partecipazione e del clima unitario che ha caratterizzato questo congresso provinciale», ha dichiarato Renzo Bufalino. «Adesso è tempo di aprire una stagione nuova per il Partito Democratico di Caltanissetta, fatta di ascolto, partecipazione e impegno concreto sui temi che stanno a cuore ai cittadini. Vogliamo essere un partito capace di raccogliere le energie migliori del territorio e di costruire, insieme, nuove opportunità per la nostra provincia».

Il percorso congressuale si completerà entro la fine di giugno con la convocazione dell’Assemblea provinciale, che provvederà all’elezione formale del Segretario e dei nuovi organismi dirigenti.