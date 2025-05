Caltanissetta, l’Ospedale Sant’Elia ai vertici nazionali e primo in Sicilia. Motivo di orgoglio per la città e stimolo per continuare a crescere e migliorare

L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) ha pubblicato la nuova edizione della sua classifica Top 100, che individua le strutture ospedaliere italiane d’eccellenza. Tra i centri di cura più virtuosi del Paese figura l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, che si posiziona al 23° posto a livello nazionale, risultando il primo in Sicilia.

La ricerca dell’ITQF ha preso in considerazione oltre 1.400 ospedali italiani, analizzandone diversi parametri per garantire un quadro accurato e trasparente della qualità delle strutture sanitarie. Tra i principali criteri di valutazione figurano la reputazione dell’ospedale, la qualità del trattamento medico, l’attenzione all’igiene e alla sicurezza, la trasparenza dei percorsi di cura e l’impegno nella ricerca e nell’innovazione sanitaria.

A seguire il Sant’Elia nella graduatoria siciliana ci sono due strutture di Palermo: l’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, che si piazza al 26° posto, e l’Ospedale Bucchereri La Ferla, che ottiene la 39ª posizione. Questi risultati sottolineano la presenza di poli ospedalieri di eccellenza anche nel Sud Italia, dove la sanità pubblica continua a investire in qualità e professionalità.

Quello che colpisce ancora di più è come questi dati positivi emergano nonostante le difficoltà e le frequenti critiche alla sanità siciliana. Spsso i media – sia locali che nazionali – riportano storie di disservizi e disagi in ospedale, e le redazioni ricevono segnalazioni da pazienti che lamentano carenze e disfunzioni. Tuttavia, accade anche qualcosa di sorprendente: nella stessa mole di lettere e mail, arrivano testimonianze di pazienti grati per l’assistenza ricevuta. Racconti di primari e medici che si sono prodigati per trovare soluzioni, di reparti efficienti e competenti, di storie di umanità e di professionalità.

Questi riconoscimenti, come la presenza del Sant’Elia nelle prime posizioni a livello nazionale, sono un segnale di speranza e di prospettiva per la città di Caltanissetta e per la sanità siciliana. Testimoniano che, pur tra mille difficoltà, ci sono strutture e professionisti che fanno la differenza e offrono ai pazienti un’assistenza di alto livello, degna delle migliori strutture italiane.

La classifica ITQF Top 100 si propone dunque come uno strumento utile non solo per orientare i pazienti, ma anche per valorizzare l’impegno e la dedizione del personale sanitario. Un riconoscimento che, nel caso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è motivo di orgoglio per la città e stimolo per continuare a crescere e migliorare.