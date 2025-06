Pd: Barbagallo verso riconferma in Sicilia Pd: Barbagallo verso riconferma in Sicilia

In Sicilia sono 240 i circoli del Pd chiamati al voto, per il rinnovo del segretario regionale e dei segretari provinciali, di alcune delle province dell’isola. Le votazioni si sono cc incluse ufficialmente oggi, alle 20. Si è votato in tutta la Sicilia tranne Messina, Siracusa ed Enna, dove si era già votato in precedenza. Attualmente il segretario regionale uscente e unico candidato Anthony Barabagallo va verso la riconferma con il 60% dei voti espressi, in un congresso contraddistinto da polemiche e ricorsi, che hanno portato una parte del Pd a non partecipare alla votazione sul segretario regionale e a non esprimere nessun candidato. A Palermo in vantaggio alla segreteria provinciale vi è Teresa Piccione (sostenuta dall’area Bonaccini) con il 55% dei voti, rispetto a Mari Albanese (area Schlein) che raccoglie il 45%. A Ragusa, alla segreteria provinciale, eletto il candidato unico Angelo Curciullo. A Catania al provinciale Giuseppe Pappalardo (sostenuto dall’area Schelin) ottiene l’80% ed è in vantaggio rispetto a Francesco Siracusano (sostenuto dall’area Bonaccini) che ha ottenuto il 20%. A Trapani eletta al provinciale come segretaria unica Valeria Battaglia. A Caltanissetta eletto come unico candidato al provinciale Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro. Ad Agrigento in vantaggio alla segreteria provinciale vi è Francesco Cacciatore (sostenuto dall’area Bonaccini) rispetto a Giacomo Vivacqua che ottiene il 45%. Una volta concluse le votazioni i risultati verranno comunicati al commissario ad acta per il congresso in Sicilia, Nico Stumpo, che verrà chiamato a ratificarli. Poi, per la metà di giugno, verrà stabilita la data del congresso regionale, nel corso del quale verranno comunicati gli esiti ufficiali e avverrà la nomina del segretario regionale. Non è escluso però che possano essere presentati nuovi ricorsi, da parte dell’area che si oppone alla segreteria di Barbagallo. (ANSA).