Rassegna Stampa. Caltanissetta. Libero Consorzio: il neo presidente Tesauro si accinge a conferire le deleghe

Dai concorsi per potenziare il personale dell’ente alla viabilità: ecco i propositi degli eletti

Prima seduta consiliare all’insegna della festa l’altro ieri sera al Palazzo della Provincia dove si è svolta la prima seduta del consiglio del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta e dove il neo presidente Walter Tesauro e i dieci consiglieri eletti hanno prestato giuramento alla presenza di decine di familiari e “supporters”che hanno “riempito” la tribunetta forse mai così stracolma. Una seduta all’insegna della cordialità e del “fair play”da parte di tutti gli amministratori neoeletti che hanno assicurato la “voglia”di impegnarsi al massimo per far “rinascere” l’ente e assicurare i servizi che inevitabilmente in questi ultimi anni sono stati ridimensionati di molto anche a seguito dell’esiguo numero di dipendenti rimasti in attività. E in tanti hanno evidenziato la necessità di ricorrere prima possibile alle assunzioni tramite i concorsi, in maniera da potere intervenire per migliorare soprattutto le strade provinciali ed i servizi nelle scuole. Obiettivi che si possono raggiungere anche perché ha una “dote” finanziaria di circa venti milioni di euro che l’amministrazione presieduta dall’avv. Tesauro ha intenzione di utilizzare al meglio e prima possibile. La conferma è arrivata nel corso della prima seduta del Consiglio, durante la quale il presidente ha chiesto la collaborazione di tutti i nuovi amministratori, ottenendo la disponibilità anche dei consiglieri dell’opposizione che hanno confermato la loro intenzione di voler contribuire a far “rinascere” l’ente e garantire il miglioramento dei servizi destinati ai Comuni della provincia nissena. Il presidente Tesauro in occasione del suo intervento introduttivo, particolarmente emozionato, ha annunciato che vuoleo perare per migliorare le condizioni di vita degli abitanti della provincia. Ha parlato di concorsi pubblici e della riapertura del PalaCarelli. Ha anche annunziato che la settimana prossima conferirà le deleghe agli altri amministratori che dovranno coadiuvarlo. Subito dopo il saluto del deputato regionale Michele Mancuso sono intervenuti tutti gli altri amministratori eletti. Annalisa Petitto ha parlato dell’“anno zero” dell’ente ed ha definito gli attuali dipendenti degli “eroi”, annunziando una opposizione costruttiva affinché si possa arrivare al più presto a bandire i concorsi, Gianluca Miccichè, che già in passato è stato amministratore dell’ente, si è detto convinto che questa amministrazione «scriverà una pagina importante della nostra provincia», Salvatore Sardella, Filippo Balbo, Damiano Cuvato, Rosario Sorce e Basilio Martino hanno suggerito di intervenire anche per migliore l’organizzazione sanitaria in provincia, Gianluca Bruzzaniti ha spiegato che è necessario migliorare la viabilità e le attuali condizioni delle scuole, assicurando dei servizi ai Comuni più piccoli e fare in modo che l’università nel capoluogo possa essere potenziata, mentre Rosario Carapezza ha detto che si impegnerà per fare migliorare la viabilità nei Comuni del Vallone che da anni è assai carente.