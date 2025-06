Serradifalco. Somme esaurite per progetto di interventi agli edifici scolastici: il Comune ripresenterà l’istanza

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale, in sinergia con la dirigente scolastica del comprensivo “Filippo Puglisi”, aveva predisposto un progetto per attuare interventi nella scuola media “Federico Polizzi”. Si attendeva solo il riscontro dalla Regione al fine di avviare, grazie al contributo concesso, gli interventi necessari, ma questo non è stato possibile in quanto, secondo quanto appreso a seguito di telefonate intercorse con la Regione, le somme stanziate sono andate esaurite, per cui l’istanza prodotta dal Comune di Serradifalco non avrebbe potuto trovare accoglimento.

Le segnalazioni avevano fatto riferimento ad interventi negli edifici scolastici come la sostituzione o riparazione dei maniglioni antipanico, il ripristino della pavimentazione del cortile del plesso centrale, la messa in sicurezza dei termosifoni con adeguati accessori per la scuola dell’infanzia del plesso Morvillo, l’installazione dell’aria condizionata per i locali della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola dell’infanzia Morvillo”.

Inoltre era stata chiesta la riparazione dei servizi igienici scuola Morvillo e del plesso centrale, la riparazione dei serramenti della scuola Morvillo e del plesso centrale, la pulizia delle aree esterne del plesso centrale e della scuola Morvillo. Insomma, una serie di interventi urgenti per il Comune, nonostante le difficoltà economiche che attraversa e l’indisponibilità delle risorse necessarie per finanziarne le spese, ha attuato alcuni degli interventi richiesti con personale dipendente ed in economia diretta.

Nel contempo ha messo a punto la progettazione esecutiva per supportare la richiesta del contributo alla Regione. Pertanto, il Comune ha riproposto istanza all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per un contributo di 40 mila euro da utilizzare, il prossimo anno, essendo ormai alla fine dell’anno scolastico.