PALERMO. Per fuggire dopo un furto ha dato una testata al vigilante che lo ha bloccato dopo averlo scoperto in un supermercato Lidl di viale Regione Siciliana. Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al giovane che sarà accusato di rapina e lesioni. (ANSA).