Il sommatinese Salvatore Ferrigno prenderà parte al Palio dei Comuni che si svolgerà il 6 giugno a Roma

SOMMATINO. L’amministrazione comunale, per il tramite del sindaco Salvatore Letizia, ha reso noto che il sommatinese Salvatore Ferrigno, atleta della categoria ragazzi facente parte della FIDAL Caltanissetta, è stato selezionato per partecipare al Palio dei Comuni che si svolgerà durante il Golden Gala il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Per Salvatore Ferrigno si tratta di partecipare ad uno degli eventi più importanti dell’atletica mondiale. da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale è pertanto arrivato un sincero in bocca al lupo a Salvatore in vista di questa sua importante esperienza sportiva.