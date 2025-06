Rassegna Stampa. Asp Caltanissetta, focus sugli organici di medici e infermieri: il direttore generale Ficarra illustra i concorsi in itinere e il lavoro per migliorare i servizi

C’è grande fermento nella sede della direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e dove l’attuale direttore generale Salvatore Lucio Ficarra sta lavorando per migliorare i servizi. «Stiamo principalmente lavorando soprattutto per aumentare l’organico dei medici e quello degli infermieri che sono ancora inferiori alle attuali necessità assistenziali –spiega il manager – e, a questo fine, abbiamo appena completato in questi giorni le procedure di stabilizzazione di altri 150 infermieri e stiamo aspettando l’esito del corso di 200 Oss (operatori socio sanitari) che stanno completandogli esami previsti. Di questi vedremo presto quanti ne riusciremo a immettere in servizio in maniera definitiva: va ricordato che la procedura prevista che doveva essere completata cinque anni fa non era stata mai fatta». «Per quanto riguarda l’assegnazione dei posti di primario –aggiunge il direttore generale–abbiamo indetto il concorso per i responsabili dei servizi di Ostetricia e Ginecologia sia per Gela che per Caltanissetta, abbiamo completato i concorsi di Nefrologia e di Gastroenterologia e potremo così assumere anche altri cinque specialisti che entro l’anno ci consentiranno di azzerare per queste specialità le liste di attesa». «Nel frattempo abbiamo indetto il concorso di primario di Radiologia di Gela con il bando che, assieme agli altri –spiega – è già in fase di pubblicazione, ed e finito quelli per Anestesisti e per i medici di Medicina interna che speriamo di assumere quanto prima, mentre abbiamo già immesso in servizio per il “Sant’Elia” pure due nuovi Neurologi e definito le procedure per l’assunzione di quattro pneumologi che nel frattempo si sono specializzati, mentre si sta svolgendo il concorso pure di primario di Pneumatologia e stiamo per pubblicare quello per il responsabile dell’Usd (Unità operativa dipartimentale) di Gela. Mentre è in definizione il concorso per i pediatri ed i neonatologi. Stiamo attivandoci pure per implementare il numero degli operatori della medicina di base che lavorano nei distretti sanitari con gli aspiranti che hanno già effettuato la prova scritta, ed è in fase di espletamento il concorso per i medici igienisti». «Molto presto quindi –ricorda ancora il dott. Salvatore Lucio Ficarra –saranno in tutto circa 300 le nuove professionalità acquisite dall’Asp nissena in questi ultimi mesi, 170delle quali per coprire i posti destinati ai medici, e le altre 130 che ci permetteranno di assumere nuovi infermieri e nuovi operatori sociosanitari. Le liste di attesa sono ancora troppo lunghe? Ogni giorno arrivano in media 1.800 telefonate da parte degli assistiti della provincia che chiedono delle prestazioni sanitarie, un servizio quest’ultimo che contiamo di migliorare molto presto riducendo i tempi di attesa e, soprattutto, facendo in modo che le visite e le prestazioni sanitarie richieste vengano effettuate prima possibile con l’impiego di nuovi medici e, nel frattempo, dando degli incentivi straordinari ai sanitari già in servizio. Stiamo inoltre ristrutturando il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, e speriamo entro i dieci giorni che attualmente avviene tramite le app, con l’apporto delle farmacie ed il numero dedicato dalla nostra Asp»