Caltanissetta. Ricoverata in rianimazione all’Ospedale Sant’Elia 29enne coinvolta in un grave incidente stradale

CALTANISSETTA. Un incidente stradale s’è verificato lungo la ss 115 a Palma di Montechiaro. Nel sinistro sono stati coinvolti due giovani dello stesso centro dell’agrigentino.

Nello scontro tra una moto, una Kawasaki, e un pick Up, ad avere la peggio sono stati il giovane centauro di appena 19 anni e una ragazza di 29 in sella con lui al momento dell’impatto. I due sono rimasti gravemente feriti. Il centauro è stato ricoverato al San Giovanni Di Dio di Agrigento dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

La giovane, invece, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia e ricoverata nel reparto di Rianimazione ed è al momento in prognosi riservata. Illeso il conducente del pick up.