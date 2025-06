Weekend caldo in Sicilia: temperature oltre i 30 gradi e spiagge già affollate

Il primo vero caldo dell’anno è finalmente arrivato in Sicilia, regalando un assaggio d’estate proprio in occasione del lungo weekend del 2 giugno. Le temperature hanno superato la soglia dei 30 gradi, offrendo condizioni ideali per trascorrere sabato, domenica e lunedì all’aria aperta.

Dalla costa tirrenica a quella ionica, le località balneari più rinomate dell’Isola, come Cefalù e Taormina, sono state letteralmente prese d’assalto. Le spiagge hanno fatto registrare un’affluenza importante, con i primi timidi bagni e i più coraggiosi che hanno inaugurato la stagione balneare.

Un segnale positivo, che fa ben sperare per l’estate alle porte e per la ripresa del turismo, settore vitale per l’economia isolana. Il clima favorevole e la voglia di evadere dopo i lunghi mesi invernali hanno reso questo ponte del 2 giugno un banco di prova significativo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il weekend appena trascorso lascia presagire una stagione turistica promettente, con la speranza che i flussi di visitatori possano rappresentare un vero e proprio volano economico per la Sicilia, da sempre terra di bellezze naturali, cultura e accoglienza.