A Gela l’assemblea pre-congressuale degli iscritti FNP CISL elezione delegati

La FNP CISL di Agrigento Caltanissetta Enna, informa tutti gli iscritti ed i pensionati del territorio di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera che il prossimo 8 gennaio 2025 alle ore 10:00 si terrà, presso la sede locale di Gela situata in Via Generale Cascino n° 68, l’assemblea pre-congressuale. L’incontro avrà come scopo l’elezione dei delegati al Congresso Territoriale della FNP CISL. L’assemblea si svolgerà rispettando il seguente ordine del giorno: Informativa politico-sindacale Elezione dei delegati. All’evento parteciperà la Segreteria territoriale della FNP CISL di Agrigento Caltanissetta Enna coordinata dal Segretario Generale Rosolino Ricotta, la quale offrirà il suo contributo e il suo punto di vista sulle prospettive politiche e sindacali del territorio. L’evento rappresenta un momento fondamentale per tutti gli iscritti ed i pensionati i quali potranno contribuire attivamente alla vita sindacale e alla rappresentanza territoriale. La FNP CISL (Federazione Nazionale Pensionati della Cisl) è una delle maggiori organizzazioni sindacali italiane che tutela i pensionati e le persone anziane. Con oltre due milioni di iscritti, la FNP CISL si impegna a difendere i diritti sociali, economici e civili dei pensionati, lavorando per garantire una pensione dignitosa, l’accesso ai servizi sanitari e la piena partecipazione alla vita sociale. Attraverso le sue strutture territoriali, la FNP CISL offre supporto diretto ai suoi iscritti, fornendo assistenza su questioni attinenti alle pensioni, i servizi fiscali e l’accesso a prestazioni socio-sanitarie. Inoltre l’organizzazione promuove attivamente il dialogo inter-generazionale sostenendo progetti di solidarietà e inclusione.