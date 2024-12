Turetta, la reazione alla sentenza di ergastolo: prima impassibile, poi “un po’ stordito”

(Adnkronos) –

Filippo Turetta è rimasto impassibile dopo che oggi 3 dicembre la corte d'Assise di Venezia lo ha condannato all'ergastolo con la sentenza nel processo per l'omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Come nelle precedenti udienze, l'imputato ha tenuto la testa bassa prima di lasciare l'aula scortato dalla polizia penitenziaria. Turetta è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'11 novembre 2023, con la sola aggravante della premeditazione. "Filippo Turetta ha compreso la sentenza, gli ho spiegato il senso della decisione", rispetto alla decisione della corte di escludere le aggravanti di stalking e crudeltà per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, "e per un certo senso è un po' stordito. Mi ha ringraziato, con la timidezza che avete imparato a conoscere, cosa che fa da tempo sia sul piano umano che giuridico. Ora facciamo decantare un po' la situazione e poi ragioniamo sul da farsi" in merito a un eventuale appello, ha detto Giovanni Caruso, difensore dell'imputato. "Come ha ricordato il presidente della corte d'Appello di Venezia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 'Una sentenza penale sarà tanto più autorevole, quanto più segua a una difesa adeguata'. Questo è stato il mio ruolo e per questo sono soddisfatto. Non è una partita, non è una competizione, la soddisfazione è di aver portato la mia goccia di contributo alla celebrazione di un processo faticoso da ogni punto di vista", ha aggiunto —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)