Sutera, Nino Pardi nuovo presidente Associazione God

SUTERA – Cambio di guardia nella Presidenza dell’associazione God che da tempo è radicata nel territorio. La guida è stata affidata a Nino Pardi col consiglio direttivo invariato nella sua composizione. “Sento di ringraziare di vero cuore il Presidente uscente Arch. Pino Chiparo che ha operato in maniera splendida per questi 6 anni raggiungendo insieme al suo Direttivo ottimi risultati. Ringrazio il Consiglio Direttivo per avermi dato fiducia affidandomi questo compito di proseguire l’opera di valorizzazione del nostro territorio in tutte le sue forme. Sono tante le cose fatte in questi anni in collaborazione con enti pubblici e con altre associazioni e speriamo di continuare sulla stessa scia.” – continua il nuovo Presidente -“L’associazione ha compiuto 35 anni meno di un mese fa e sicuramente per essere ancora qua, sempre attiva, vuol dire che i 46 soci che la compongono sono rimasti uniti mostrando un vero attaccamento a questa che ormai si può definire una realtà di riferimento