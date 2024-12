Sequestrati dalla Guardia di Finanza 15mila prodotti non a norma nel trapanese

I finanzieri del comando provinciale di TRAPANI hanno sequestrato in un Iperstore di Alcamo 15.400 prodotti di vario genere, tra cui articoli natalizi, di cartoleria ed elettronici nonché prodotti di plastica destinati all’uso alimentare, del tutto privi delle etichette riportanti le indicazioni previste dal codice del consumo, e quindi potenzialmente non sicuri per il consumatore. Al commerciante sono state contestate violazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a 25 mila euro. Nello stesso negozio i militari hanno individuato un lavoratore in nero. Per questo sono previste sanzioni fino a un massimo di 11.700 e la diffida ad assumere il dipendente per non meno di tre mesi.