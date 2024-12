San Cataldo. Riaperto il Centro di Analisi dell’Ospedale “Maddalena Raimondi”

SAN CATALDO. “Nella giornata di sabato sono pervenute delle segnalazioni da parte di alcuni gruppi consiliari riguardo alla chiusura del reparto analisi dell’Ospedale Maddalena Raimondi. Prontamente, ho contattato i vertici dell’ASP per avere chiarimenti e per assicurare che oggi il centro analisi avrebbe regolarmente riaperto. Questa mattina ci siamo prontamente attivati per verificare la situazione. Recandoci sul posto, abbiamo potuto constatare con sollievo che il reparto è regolarmente operativo”. Così il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino ha parlato di “Una notizia confortante per la nostra comunità, che conferma l’importanza del monitoraggio costante e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Non dobbiamo abbassare la guardia. Bene l’attenzione continua. Noi rimaniamo a disposizione per continuare a vigilare su questioni fondamentali come la salute pubblica e il benessere della nostra città”.