Nessun gol a Lisbona, Benfica-Bologna termina 0-0

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Secondo punto dell’avventura Champions del Bologna. La squadra di Italiano non va oltre lo 0-0 contro il Benfica, ma giocando una gara all’altezza del prestigio e della difficoltà della serata. Pari che lascia esigue – ma non nulle – le speranze della squadra emiliana di rientrare tra le prime ventiquattro della maxi classifica, mentre i lusitani consolidano il loro piazzamento nella zona qualificazione.

Nemmeno due minuti e il Benfica troverebbe il vantaggio, sull’assist di Di Maria per il tocco sotto vincente di Pavlidis, ma il tutto in posizione di offside segnalata poi dal Var. Brivido immediato per il Bologna su una brutta uscita palla, dal quale però la squadra di Italiano esce a testa alta, occupando bene il campo e cercando di infastidire la prima impostazione dei portoghesi. Gara abbastanza equilibrata, con il Benfica che vive di fiammate e il Bologna che cerca di attaccare in ripartenza. La migliore occasione del primo tempo ce l’avrà però la formazione di Lage, sulla giocata di Carreras che, liberatosi di Beukema con un tunnel, sprinta in area e serve con un cross Di Maria, che con la sua volèe mancina impegna non poco Skorupski.

Bologna che sembra reggere la pressione di uno stadio importante e di un avversario esperto, mettendolo in difficoltà in avvio di ripresa, con Dallinga che da posizione defilata impensierisce Trubin che però copre bene il suo palo. Ma i ritmi sembrano alzarsi nel secondo tempo, con il Benfica che si farà pericoloso al 65′, quando un pallone messo in area viene letto male da Skorupski, che prima manca l’uscita ma poi riesce a recuperare sul tap in quasi a botta sicura di Pavlidis. Si resta sullo 0-0, con un Bologna quasi in riserva e un Benfica che continua ad attaccare, fino al forcing finale, che si chiude con la spinta dei portoghesi ma senza marcature all’appello.

