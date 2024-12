Milan-Stella Rossa 2-1: Abraham nel finale salva Fonseca

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per Paulo Fonseca. Il Milan batte in extremis la Stella Rossa 2-1, nella sesta giornata di Champions League, grazie al gol all'87' di Tammy Abraham su assist del baby Camarda. I rossoneri avevano trovato il vantaggio nel primo tempo con Leao al 42', ma erano stati raggiunti al 67' dal pareggio dell'ex Torino Radonjic. L'attaccante inglese regala quindi tre punti fondamentali per la classifica, che ora vede il Milan al 12esimo posto, in piena zona playoff, a quota 12, ma a una sola distanza dall'ottavo posto, che vale l'accesso diretto agli ottavi di finale. Rimane a 3 punti invece la Stella Rossa. Nota stonata della serata gli infortuni, nel corso del primo tempo, a Loftus-Cheek e Morata. Il Milan fa subito la partita e al 14' Leao ha una grande occasione, ma il portiere avversario Gutesa si supera e devia il tiro, diretto all'angolino del portoghese. Tre minuti più tardi la Stella Rossa si fa vedere con Maksimovic, che prova a battere Maignan ma colpisce la traversa. Il pericolo scampato scuote i rossoneri, con Theo che calcia su punizione ma non trova la porta. Prima della mezz'ora Morata esce per infortunio (come anche Loftus-Cheek per Chukwueze) ed entra Abraham, che sfiora il vantaggio subito di testa, con la palla che scheggia l'incrocio dei pali. Al 42' però arriva il vantaggio del Milan con Rafael Leao, che concretizza un bel contropiede battendo Gutesa dal limite dell'area. La Stella Rossa rientra aggressiva in campo e al 50' Maignan si deve impegnare per respingere il tiro di Elsnik. Un minuto dopo è Ivanic a tirare dal limite impensierendo il portiere rossonero, ma il pallone si spegne alto. Abraham è uno dei più pericolosi dei suoi e al 53' sfiora il gol. Dal possibile raddoppio ala beffa. Al 66' arriva il pareggio della Stella Rossa con Radonjic, ex attaccante del Torino appena entrato in campo, che da fuori area approfitta di un'ingenuità di Musah in uscita e batte Maignan. L'assedio finale del Milan però alla fine paga e i rossoneri ritrovano il vantaggio all'87' con Abraham, bravo a concretizzare un bell'assist del baby Camarda. Finisce quindi 2-1 a San Siro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)