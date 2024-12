Jaguar Type 00, un concept spettacolare

(Adnkronos) –

Jaguar continua nel suo percorso di crescita e cambiamento. Dopo il recente lancio della nuova visual identity, è tempo per il Marchio inglese, di presentare un’anteprima di quello che accadrà all’interno della sua gamma a partire dal 2025. Con il lancio della Type 00, nome storico per il Brand made in UK, il Costruttore anticipa ciò che accadrà nei prossimi anni all’interno della sua gamma. Una linea del tetto spiovente, un cofano motore lungo, cerchi da 23 pollici e totale assenza del lunotto posteriore, la Type 00 è un concept innovativo, perché pur essendo completamente elettrico, ribalta gli attuali concetti stilistici delle auto a zero emissioni. Nel corso del 2025 arriveranno diversi modelli Jaguar a zero emissioni. La prima EV che vedrà la luce sarà una GranTurismo, una quattro porte con le sembianze di una fastback, capace di percorrere fino a 770 km con un solo pieno di energia e di un’autonomia di oltre 320 km nel ciclo WLTP con soli 15 minuti di ricarica. Bella, originale ma anche ricercata. Il logo Jaguar sarà ricavato dal pieno da una lastra di ottone, materiale che sarà presente anche su plancia e portiere.

Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di JLR, ha dichiarato: "La Type 00 è una pura espressione della nuova filosofia creativa di Jaguar. Ha una presenza inconfondibile. È il risultato di un pensiero creativo coraggioso e senza vincoli e di una determinazione incrollabile. È la nostra prima manifestazione fisica e la prima componente di una nuova famiglia di Jaguar che sarà diversa da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Una visione che mira al più alto livello di impegno artistico".

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)