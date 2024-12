Italia nella morsa del gelo, ecco quanto durerà questo freddo

(Adnkronos) –

Ancora più freddo oggi, domenica 1 dicembre, ma da martedì il quadro meteo in Italia cambia: una perturbazione porterà piogge, soprattutto nel Centro-sud, con temperature che saranno in ''leggero rialzo''. ''Nelle ultime ore abbiamo avuto un impulso di aria molto fredda in discesa dalla Russia che sta portando un calo delle temperature e precipitazioni al centro-sud, in particolare sul versante Adriatico, tra Marche, Abruzzo Molise e Puglia", spiega all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni, de iLMeteo.it

"Qui, oltre le piogge, sta cadendo anche la neve a quote relativamente basse, 600-700 metri – sottolinea – Nel resto del Paese abbiamo tempo più soleggiato anche se nella prossima notte le temperature caleranno sensibilmente, grazie anche ai venti provenienti dai quadranti settentrionali che soffieranno un po' su tutta l'Italia. Arriveremo a valori più consoni al periodo, non dimentichiamo che veniamo da una settimana con temperature sopra la media''. ''Da domenica avremo ultime piogge sulle regioni del Sud mentre altrove il tempo sarà più stabile anche se con temperature in calo – prosegue Gussoni – La settimana inizierà con tempo discreto su tutto il Paese ma da martedì è in arrivo una perturbazione in discesa dal nord Europa che porterà nuove piogge, in particolare nel Centro-sud e nel nord-est. Sono previste nevicate nel nord-est oltre i 1000 metri, quindi Dolomiti e oltre 1.600 metri sull'Appennino". "Da martedì in avanti non ci sarà un grande gelo perché la perturbazione sarà sospinta da correnti atlantiche che sono decisamente più miti rispetto a quelle che stiamo vivendo in queste ore – conclude il meteorologo – Il maltempo si concentrerà nel centro-sud, con piogge e rischio di qualche temporale anche mercoledì e giovedì. Il nord rimarrà un po' ai margini''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)