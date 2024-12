Incendio emporio cinese a Milano, arrestato esecutore e fermati mandanti

(Adnkronos) – Un arresto e due fermi per l’incendio doloso che la sera del 12 settembre scorso distrusse un emporio in via Ermenegildo Cantoni a Milano, uccidendo i tre giovani cinesi di 17, 18 e 24 anni che si trovavano all’interno. L’arrestato, catturato in Olanda su mandato d’arresto europeo, è il giovane, di nazionalità olandese, che materialmente appiccò le fiamme, poche ore dopo aver minacciato i proprietari dell’emporio. È accusato di omicidio volontario, incendio doloso e tentata estorsione, così come i due mandanti, fermati oggi in Italia. Il movente – a quanto si apprende – è legato a un debito di circa 40mila euro che i proprietari dell’emporio avrebbero contratto con uno dei due mandanti, per dei lavori di ristrutturazione in provincia di Udine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)