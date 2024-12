Ford svela la nuova Puma Gen-E

(Adnkronos) – Arriva la versione totalmente elettrica del modello Ford più venduto in Europa, la Puma Gen-E.

Si tratta di un EV mosso da nuovo motore elettrico capace di esaltare le prestazioni e garantire un'efficienza di ben 13,1 kWh/100 km. La ricarica è veloce e impiega a caricare la batteria dal 10 all’80% in soli 23 minuti mentre l'autonomia arriva fino a 376 km nel ciclo misto e ben 523 km in città. La Puma Gen-E è molto spaziosa, grazie infatti al motore molto compatto offre fino a 566 litri cubi di capacità di carico in modalità 5 posti. Internamente troviamo due schermi ad alta risoluzione per il computer di bordo e l’infotainment e il sistema Apple CarPlay e Android Auto wireless che garantisce la sincronizzazione con qualsiasi tipo di smartphone senza l'utilizzo di cavi. Tra le altre tecnologie presenti troviamo Alexa Built-in che permette di usare i comandi vocali per gestire impegni e liste della spesa. La nuova Puma Gen-E dispone anche di un cambio automatico con comandi al volante e di fari Matrix Full LED adattivi e predittivi illuminano la strada in modo intelligente, adattandosi alle condizioni di guida.

Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia afferma: “Nel 2025 Ford in Italia sarà un marchio che commercializzerà oltre 100.000 unità, di cui 38.000 veicoli commerciali e il resto automobili quindi il business d'automobili rimarrà il core business dell'azienda. Ci concentreremo su entrambe le industry, vetture e veicoli commerciali, in maniera esattamente uguale perché abbiamo due divisioni che lavorano per l'uno e per l'altro e ci focalizzeremo per raggiungere il massimo risultato con una gamma di automobili di veicoli commerciali completamente elettrici che vede nel secondo trimestre 6 vetture trasporto persone completamente elettrici e 3 veicoli commerciali. Perché ci concentreremo su questo, conclude Faltoni, perché vogliamo dare accessibilità a queste nuove tecnologi, raggiungere gli obiettivi di CO2 per poter continuare a vendere in volume motorizzazione ibride, plugin e elettriche”.

Le prime consegne della nuova Puma Gen-E inizieranno a partire dalla primavera del prossimo anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)