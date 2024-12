Finanza, Grimoldi (Alleanza): “Educazione finanziaria in Puglia leggermente sotto media nazionale”

(Adnkronos) – "Alleanza Assicurazioni ha lanciato il Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa già nel 2020, quando non rappresentava un tema caldo come oggi. Il progetto poggia le sue basi su due pilastri di attività: misura e analisi con Edufin Index, osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari assicurativi degli italiani, ed Edufin Program che invece propone eventi educativi che in quattro anni hanno coinvolto oltre 320mila persone". È quanto dichiarato da Alessandra Grimoldi, Responsabile Communication & Content Marketing di Alleanza Assicurazioni, a margine del settimo appuntamento del “Tour dell’Educazione finanziaria” in programma a Bari. “I pugliesi non sono né promossi, né bocciati, diciamo rimandati a settembre – ha proseguito Grimoldi -. L’alfabetizzazione finanziaria è inferiore di tre punti rispetto alla media nazionale ma allineata alla media del Sud Italia e delle Isole. La consapevolezza riguardo ai temi finanziari e assicurativi è significativamente inferiore rispetto alla media italiana mentre risultano più attenti i comportamenti. C’è ancora tanta strada da fare ma siamo sicuri che, grazie all’impegno delle istituzioni e delle aziende private, possiamo dare davvero un imprinting positivo per migliorare la situazione”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)