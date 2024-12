Fava: “Inps assolutamente in equilibrio, non fallirà mai”

(Adnkronos) – "L'Inps è assolutamente sostenibile e in equilibrio quindi non ci sono problemi, non fallirà mai". Così il presidente dell'Inps Gabriele Fava in un evento alla Cattolica di Milano. Riguardo alla manovra, "l'ho vista velocemente quindi mi riprometto di approfondirla sicuramente nelle prossime ore. Mi sembra una manovra assolutamente coerente ed equilibrata, rispondente alle esigenze d'oggi sia del tessuto produttivo che occupazionale". Sui migranti: "Bisogna sollecitare una immigrazione qualificata, governata, matura: rispondere alle esigenze del tessuto produttivo attraverso l’integrazione qualificata, quindi, speriamo che in questo senso il nostro Governo vada avanti, ma so che stanno già lavorando in tal senso". " I giovani, continua, "sono la nostra fortuna a cui dovremo passare il testimone con grande piacere. Oggi i giovani sono disorientati e non hanno una giusta consapevolezza del loro futuro professionale e previdenziale". "Ecco perché partiremo con la campagna di educazione previdenziale", conclude. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)