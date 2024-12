eFootball, Holly & Benji arrivano nel gioco di calcio Konami

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato una collaborazione con la serie manga "Captain Tsubasa", conosciuta in Italia come "Holly e Benji". Questa partnership introduce in eFootball una serie di contenuti a tema, tra cui eventi speciali, carte giocatore ispirate al manga e ricompense per gli utenti. Yoichi Takahashi, creatore di "Captain Tsubasa", ha realizzato delle illustrazioni esclusive di Lionel Messi e Takefusa Kubo, ambassador di eFootball, raffigurati con le divise della "Nankatsu Junior High School". Partecipando agli eventi in-game, i giocatori potranno ottenere anche carte che uniscono personaggi del manga a calciatori reali, come ad esempio "Hikaru Matsuyama" (Philip Callaghan) con Joshua Kimmich e "Ryo Ishizaki" (Bruce Harper) con Dayot Upamecano. La collaborazione prevede l'introduzione di eventi speciali all'interno di eFootball. Nella modalità "Time Attack", gli utenti potranno utilizzare personaggi come "Tsubasa Oozora" (Oliver Hutton) e "Taro Misaki" (Tom Becker) in sfide contro il tempo. Il completamento delle diverse fasi garantirà frammenti di un'opera d'arte di "Captain Tsubasa", avatar e oggetti in-game. Un bonus giornaliero consentirà di accumulare punti extra cimentandosi in calci di rigore con i personaggi dell'anime. Saranno disponibili 10 personaggi di "Captain Tsubasa", tra cui Tsubasa Oozora, Kojiro Hyuga (Mark Lenders) e Hikaru Matsuyama. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)