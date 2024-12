Coppa Italia, si riparte con gli ottavi: programma, tabellone e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Riparte la Coppa Italia. Si torna in campo con gli ottavi di finale del torneo, che vedrà alcune big di Serie A impegnate tra oggi, martedì 3 dicembre, e giovedì 5. Il tabellone dei quarti di finale si completerà tra due settimane, quando termineranno, tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre, gli ottavi. Ecco le partite in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Bologna-Monza: martedì 3 dicembre ore 18.30

Milan-Sassuolo: martedì 3 dicembre ore 21

Fiorentina-Empoli: mercoledì 4 dicembre ore 21

Lazio-Napoli: giovedì 5 dicembre ore 21

Juventus-Cagliari: martedì 17 dicembre ore 21

Atalanta-Cesena: mercoledì 18 dicembre ore 18.30

Roma-Sampdoria: mercoledì 18 dicembre ore 21

Inter-Udinese: giovedì 19 dicembre ore 21 L’intero programma degli ottavi di finale, così come tutte le partite di Coppa Italia, saranno trasmesse in esclusiva, e in chiaro, sui canali Mediaset. I match saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it. Già definito il tabellone della Coppa Italia 2024/25. In caso di vittoria la Juventus, che sfiderà il Cagliari agli ottavi, incontrerà una tra Fiorentina ed Empoli, mentre l’Atalanta, opposta al Cesena, affronterà la vincente di Bologna-Monza. Milan-Sassuolo invece stabilirà l’avversaria di Roma o Sampdoria, mentre chiunque vincerà il big match Lazio-Napoli se la vedrà con Inter o Udinese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)