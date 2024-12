Automotive, Meloni: “Italia capofila per rivedere norme che mettono ko industria europea”

(Adnkronos) – "Non a a caso, l’Italia è capofila in Europa di un 'non paper' sull’automotive che chiede di rivedere quelle norme che rischiano di mettere in ginocchio l’industria europea dell’auto, e di riaffermare il principio della neutralità tecnologica". Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nel suo messaggio all’Assemblea Generale ALIS 2024. "Noi siamo convinti, infatti, che vadano usate e sostenute tutte le tecnologie che contribuiscono ad abbattere le emissioni, senza chiusure ideologiche e dannose per molte filiere -aggiunge- . E non solo: occorre insistere per rimuovere tutti quei blocchi al mercato interno che, ormai da mesi, si stanno verificando su alcuni dei principali valichi alpini e che rischiano di isolarci dal resto d’Europa. Il governo è impegnato anche su questo e questo impegno non verrà meno". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)