Forte Orgoglio e grande commozione, ieri, 20 dicembre, per la ventinovenne nissena Francesca Mirasole alla cerimonia del 17° giuramento Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato all’Istituto per Ispettori di Nettuno (Roma). Tra 958 vice ispettori, prima classificata, premiata con medaglia d’oro dal Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie prefetto Carmine Belfiore.

Un orgoglio per la famiglia e per gli amici di Francesca, ma anche per tutta la città di Caltanissetta.