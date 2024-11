‘X Factor’, fuori Pablo Murphy: in 10 verso Piazza Plebiscito

(Adnkronos) – Con il secondo live di X Factor 2024 si può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito Pablo Murphy, secondo artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo. Al di là della gara, tra l’opening gestito dalla padrona di casa Giorgia – emozionante e suggestiva con il suo nuovo singolo “Niente di male” – e l’ospite di puntata Gaia – che ha portato sul palco un medley delle sue hit “Dea saffica” e “Sesso e Samba” che ha fatto ballare l’X Factor Arena – anche la seconda notte di #XF2024 è stata uno spettacolo. Il secondo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 570mila spettatori tv medi, con una share tv del 2,9% e una permanenza al 54%. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, l’esordio dei Live della scorsa settimana ha ottenuto 2.182.000 spettatori tv medi, +27% rispetto all’omologo della scorsa stagione. Ad aprire la gara, che ieri aveva meccanismo classico – due manche di cover, i due meno votati sospesi fino al giudizio finale dei quattro al tavolo – è stata Francamente (della squadra di Jake) che ha portato la sua elegante versione di “Mi fai impazzire” di Blanco feat. Sfera Ebbasta; a seguire i Punkcake (squadra di Manuel) con il loro esplosivo caos creativo su “Gone Daddy Gone” dei Violent Femmes; I Patagarri (squadra di Lauro) con un’irriverente versione jazz di “sw1n60” di thasup feat. Salmo; Lowrah (squadra di Paola), trascinante – ed emozionatissima – sulle note e nella coreografia di “Man Down” di Rihanna; Lorenzo Salvetti (squadra di Lauro), piano e voce con la hit “100 messaggi” di Lazza; infine El Ma (squadra di Jake) con la sua potenza vocale su “Try” di Pink. A seguire nella seconda manche, gara aperta dai Les Votives, del mentore Achille Lauro, con un’intensa cover di “Sign Of The Times” di Harry Styles; poi Danielle (squadra di Manuel), con una delicata “Lugano addio” di Ivan Graziani; Mimì (sempre squadra di Manuel), da brividi con “Something On Your Mind” di Karen Dalton; Pablo Murphy (squadra di Paola) con un’energica “Mr. Brightside” dei The Killers; infine i The Foolz con la leggendaria “I Was Made for Lovin’ You” dei Kiss. I due meno votati sono stati El Ma e Pablo Murphy, per uno scontro tra Jake La Furia e Paola Iezzi: con 3 voti il tavolo ha scelto di eliminare il secondo. Continua così, per i 10 concorrenti rimasti in gara, il sogno di esibirsi il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli per il quale, come annunciato da Giorgia in diretta, sono andati subito esauriti tutti gli ingressi disponibili su Ticketone il 30 ottobre: ma per chiunque voglia partecipare non è detta l’ultima parola perché verranno messi a disposizione altri ingressi. Al momento l’appuntamento è a giovedì 7 novembre sempre su Sky e in streaming su NOW per il terzo round di X Factor 2024. Un terzo round che sin da ora ha un programma ricchissimo: sarà una puntata a tema dance e dunque gli artisti in gara saranno tenuti a seguire questo spunto nei pezzi in gara; l’opening sarà nelle mani e nel sound di Sarafine, che tornerà sul palco che solo un anno fa la vedeva trionfare al termine dell’edizione 2023; ospite di puntata sarà Tananai, appena uscito con il suo secondo album in studio, “Calmocobra”, che ha debuttato in prima posizione in classifica Fimi/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti. La gara e lo spettacolo, a #XF2024, continuano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)