Trump “Mandato senza precedenti, America sarà di nuovo grande”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Usa ci hanno dato un mandato senza precedenti, un mandato molto potente”. Così Donald Trump, dopo la vittoria ormai data per acquisita anche se manca l’ufficialità parlando fdal palco di Palm Beach in Florida. “Metteremo l’America al primo posto, dobbiamo sistemare le cose e possiamo renderla davvero grande per tutti i cittadini. Il futuro dell’America sarà ancora più grande, solido e robusto di quanto non sia mai stato”. Dal palco con tutta la famiglia riunita e il suo vice JD Vance, il tycoon sottolinea come il risultato sia dovuto a “un movimento incredibile, inedito, il più grande movimento nella storia. Ora raggiugeremo un altro livello di importanza perchè aiuteremo il Paese a lenire le ferite. Sistemeremo tanti problemi – assicura -. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava, abbiamo raggiunto un grande successo politico. La nostra è una vittoria politica. Il nostro Paese non ha mai visto nulla di simile. Lotterò per voi, per le vostre famiglie, per il vostro futuro, lavorerò ogni giorno e vi porterò un Paese sicuro e prospero, sarà l’età dell’oro, sarà una vittoria per tutti gli americani che ci consentirà di nuovo di rendere il nostro Paese una grande nazione. Noi torneremo a essere un Paese speciale, vogliamo e possiamo tornare a essere i migliori. Abbiamo raggiunto numeri record, qualcosa che nessuno aveva mai fatto e vi ripagheremo di questo, faremo in modo che ci sia una svolta per tutti. Questa è una promessa. Questo è il giorno in cui gli americani hanno ripreso il controllo del proprio Paese. E’ stata una campagna molto serrata, abbiamo mostrato una coalizione molto unita e questo nella coalizione americana non era mai successo. I cittadini americani si sono riuniti”. Infine, un breve passaggio su immigrazione e guerre. “Dobbiamo chiudere i nostri confini, vogliamo che entrino persone solo legalmente. Non abbiamo avuto guerre per molto tempo, oltre alla sconfitta dell’Isis, vogliamo evitare le guerre, io non voglio iniziare una guerra, le fermerò”, conclude Trump.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-