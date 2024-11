Europa League, Hummels al 91′ salva Roma da ko: 2-2 con il Tottenham

(Adnkronos) –

Prova d'orgoglio della Roma che va due volte in svantaggio ma riesce a uscire indenne dal Tottenham Stadium. Finisce 2-2 con i padroni di casa a segno con Son su rigore al 5' e Johnson al 33' e ospiti che replicano con Ndicka al 20' e Hummels al 91'. Dybala e compagni si trovano ora al 21° posto con 6 punti, in piena corsa per un posto al playoff di Europa League, mentre il Tottenham è 9° a quota 10 e ancora in linea con la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Tra due settimane la Roma affronterà all'Olimpico il Braga; per gli Spurs invece impegno in trasferta a Glasgow con i Rangers. La partita inizia in salita per i capitolini che passano in svantaggio dopo 5 minuti. Sarr entra in area e anticipa Hummels che lo stende. L'arbitro concede il rigore e dagli 11 metri Son batte Svilar portando gli Spurs in vantaggio. I giallorossi reagiscono e trovano il pari al 20'. Dagli sviluppi di una punizione dalla sinistra battuta da Dybala, Ndicka stacca a centro area e batte Forster. Al 22' gol del sorpasso annullato per fuorigioco ad El Shaarawy. Al 26' triplo salvataggio della Roma dopo una maldestra uscita di Svilar, alla fine salva prima Angelino e poi lo stesso portiere. Al 28' ancora la Roma vicina al vantaggio, Dybala lavora un buon pallone al limite e calcia sul primo palo: gran parata di Forster. Un minuto dopo ammoniti Paredes e Kulusevski per reciproche scorrettezze. Al 33' padroni di casa di nuovo in vantaggio: Kulusevski ha spazio sulla sinistra e riesce a guadagnare il fondo, palla in mezzo, arriva Johnson a rimorchio a batte Svilar. Al 36' ancora pericoloso il Tottenham sempre con Kulusevski che entra in area e calcia, palla sul palo, sulla respinta Son manda oltre la traversa. In avvio di ripresa, al 3', contropiede pericoloso del Tottenham, con Kulusevski che viene chiuso da Hummels al momento della conclusione. Al 5' ci prova Paredes da fuori area, conclusione abbondantemente a lato. Al 9' e al 10' altri due gol giallorossi annullati. Nella prima occasione segna Koné ma è evidente il fuorigioco di Dovbyk, nella seconda va in rete l'attaccante ucraino anticipando Forster ma anche questa volta in posizione irregolare. Al quarto d'ora Celik va via a destra e mette sul secondo palo un cross sul quale Angelino arriva e calcia al volo ma la palla finisce contro la traversa. Replica dei londinesi con Porro che prende la traversa su calcio di punizione. Subito dopo grande salvataggio di Paredes su Son. Al 20' primo cambio per Ranieri con Zalewski al posto di Celik. Al 22' chance per Koné: la sua conclusione esce di un soffio. Altro cambio nella Roma con Saelemaekers per El Shaarawy; Postecoglu invece inserisce Maddison e Bissouma, escono Johnson e Sarr. Al 26' pericolosa ripartenza degli Spurs conclusa da Solanke: Svilar risponde presente. Al 32' altro doppio cambio per il Tottenham: escono Son e Bentancur, entrano Werner e Bergvall. Al 36' Solanke colpisce in pieno la traversa graziando la Roma. Al 39' ci prova anche Hummels con una mezza acrobazia ma la conclusione si spegne sulla parte alta della rete. Al primo minuto di recupero proprio Hummels trova il gol del pari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)