CALTANISSETTA. Ecco il calendario della distribuzione idrica da domani 10 novembre:

Centro storico alto

11 novembre: Firrio, Santo Spirito, Centro storico basso

12 novembre: Padre Scuderi, Gibil Gabib

13 novembre: Via Paladini, San Giovanni Bosco, Asi Stazzone, Centro Balate 1

14 novembre: Poggio S. Elia, via Due Fontane, Santa Barbara, Centro storico alto

15 novembre: Via L. Monaco, Sanatorio, Angeli

16 novembre: Trabonella, Cinnirella, Centro Balate 2