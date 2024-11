Asp di Enna, incarichi in discipline mediche a docenti della Kore

La Direzione dell’ASP di Enna ha conferito incarichi a docenti della Libera Università Kore di Enna in altrettante discipline mediche. Gli atti deliberativi di conferimento nascono dal protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e la Libera Università degli Studi Kore, recepito nel Decreto Assessoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.38 del 23 agosto 2024.

Il Protocollo, nell’art.3, individua “… l’ASP di Enna quale Azienda Sanitaria di riferimento e, segnatamente, il Presidio Ospedaliero Umberto I a essa afferente quale struttura principale per l’esercizio integrato delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza”.

La Libera Università Kore ha quindi richiesto all’Azienda Sanitaria l’affidamento di incarichi ai docenti afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività assistenziali. La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, recepito con atto formale il protocollo, ha dato seguito a quanto indicato e richiesto.

Ecco i docenti e gli incarichi:

– Salvatore Scondotto, incarico di dirigente medico Direzione Sanitaria

– Gianluca Sambataro, incarico di Reumatologia

– Elettra Unti, incarico di Anatomia Patologica

– Dario Melilli, Odontoiatria

– Giulio Geraci, Medicina Interna

– Cosimo Galletti, Odontoiatria, Audiologia e ORL

– Vittorio Del Fabro, Oncoematologia

– Giuseppe Castiglione, Radiologia

– Laura Alessia Reale, Neuropsichiatria Infantile

– Vincenzo Calabrese, Nefrologia.

«Nell’augurare buon lavoro ai docenti della Kore- afferma il Direttore Generale, Mario Zappia– non posso esimermi dall’esprimere grande soddisfazione per il percorso di consolidamento della sanità in provincia di Enna e per il grande apporto che l’Università Kore continua ad assicurare».