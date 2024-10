Ucraina, verso cena Meloni-Zelensky domani a Villa Pamphili

(Adnkronos) – Dovrebbe essere confermato nelle prossime ore l'arrivo, anticipato ieri dall'Adnkronos, del Presidente Volodymyr Zelensky domani a Roma. Il leader ucraino dovrebbe vedere la premier Giorgia Meloni in serata, per una cena a Villa Doria Pamphili. Il rinvio a data da definirsi del vertice di Ramstein, ormai ufficiale, non avrebbe dunque cambiato i programmi di Zelensky – oggi a Dubrovnik per il terzo summit Ucraina-Europa sud-orientale con i leader dei Balcani. Oltre a Roma, il Presidente ucraino nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche altre capitali europee. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)