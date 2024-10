Serradifalco. Nuova turnazione idrica dopo il guasto alla valvola per l’erogazione nella zona bassa

SERRADIFALCO. La Societá Caltaqua ha comunicato al sindaco Leonardo Burgio di avvisare la Cittadinanza sulla nuova turnazione per i restanti giorni della settimana, successivamente al guasto della valvola di erogazione della zona bassa, riparato nelle giornata di ieri.

“Infatti – ha spiegato il sindaco – la problematica era legata esclusivamente ad un fattore tecnico e non al quantitativo necessario, come spesso accadeva prima dell’innesto dei due pozzi comunali, per rifornire le zone.

Di seguito il calendario: – MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE: ACCUMULO

– GIOVEDÌ 17 OTTOBRE: ZONA BASSA

– VENERDÌ 18 OTTOBRE: ACCUMULO

– SABATO 19 OTTOBRE: ZONA ALTA

– DOMENICA 20 OTTOBRE: ACCUMULO.