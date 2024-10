Pringles e Movember di nuovo insieme nel mese dedicato a salute maschile

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del mese di novembre, dedicato alla salute maschile, Pringles rinnova la sua partnership con Movember, l’organizzazione benefica globale che si impegna a favore del benessere degli uomini. Attraverso questa collaborazione, giunta al secondo anno in Italia, il brand mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate alla salute mentale e fisica maschile, offrendo consigli e risorse utili per affrontare conversazioni trasparenti sul tema.

Secondo alcune ricerche che indagano il benessere delle nuove generazioni, negli ultimi anni l’indice di salute mentale dei giovani tra i 14 e i 34 anni in Italia ha registrato una preoccupante flessione e, in particolare, il tasso di soddisfazione per la propria vita risulta più basso fra i ragazzi rispetto alle loro coetanee. Emerge un dato allarmante: il 75% dei giovani italiani riferisce di sentirsi sotto pressione a causa delle aspettative sociali, con ripercussioni dirette sul loro stato d’animo. Non sorprende quindi che il 40% abbia cercato supporto psicologico o un sostegno emotivo in famigliari e amici (30%), evidenziando un bisogno urgente di affrontare questi temi, spesso considerati tabù.

Abbracciando la mission di Movember, Pringles contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica, mettendo a disposizione consigli e strumenti interattivi per promuovere dialoghi aperti sul benessere emotivo e fisico. Durante tutto il mese di novembre, Pringles invita i propri consumatori ad unirsi al movimento di Movember, con semplici sfide con cui mettersi alla prova. All’inizio del mese, gli uomini sono incoraggiati a radersi completamente la barba e i baffi lasciando poi crescere solo quest’ultimi, creando con il cambio look un’occasione per avviare conversazioni significative sulla salute mentale e rompendo il silenzio che spesso circonda il benessere psicologico.

Anche Mr. P, l’iconico volto di Pringles, partecipa alla sfida. Nei materiali informativi dei punti vendita aderenti all’iniziativa dei gruppi commerciali Agorà Network, Aspiag Service e Selex, Mr. P sfoggia un look inedito e si mostra al pubblico senza i suoi famosi baffi, ora sostituiti da un codice QR. Scansionando il codice, i consumatori possono esplorare una sezione informativa sul sito ufficiale di Movember e sperimentare lo strumento interattivo di conversazione per imparare a riconoscere chi sta attraversando un momento di difficoltà ed offrire sostegno, contribuendo così a creare una rete di supporto emotivo e sociale, in linea con il crescente bisogno dei giovani di trovare conforto in amici, familiari e professionisti.

“La nostra collaborazione con Pringles ha l’obiettivo di creare una rete che permette di farci sentire più connessi. Parlare di salute mentale e prendersi cura dei nostri cari è tra le cose più importanti che possiamo fare”, ha commentato Anne-Cecile Berthier, Country Director di Movember UK. “Riconoscere quando qualcuno sta affrontando delle difficoltà non è sempre facile, quindi stiamo lavorando insieme per trovare nuovi modi che incoraggino le persone ad aprirsi e a condividere il peso delle proprie emozioni”.

L’adozione di uno stile di vita attivo e una regolare attività fisica sono strettamente correlati al benessere psicofisico . Negli ultimi anni, è aumentata di quasi 2 punti la percentuale di persone che non pratica alcun tipo di attività sportiva in Italia, con un peggioramento dell’indice di sedentarietà che riguarda soprattutto le fasce più giovani della popolazione, tra i 18 e i 24 anni.

La partnership tra Pringles e Movember vuole sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica come parte integrante del proprio benessere emotivo: con la sfida “Move for Movember”, tutti i consumatori sono invitati a percorrere 60 km, correndo o camminando, contribuendo così a raccogliere fondi per la causa.

“Da sempre, Pringles crede nel potere della socialità, e siamo entusiasti di collaborare con Movember da ben cinque anni in Europa per dimostrare l’importanza di una rete sociale ed emotiva quando si affrontano conversazioni su temi così rilevanti come la salute mentale”, ha dichiarato Piera Regina, Communication & ESG Lead Italia di Kellanova. “Con questa partnership, vogliamo contribuire a costruire una comunità più inclusiva e consapevole, in cui tutti possano sentirsi accolti, compresi e liberi di chiedere ed offrire aiuto”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Movember.

