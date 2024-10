Orsolini e Odgaard, il Bologna vince 2-0 a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Torna a respirare il Bologna, che ottiene una vittoria scacciacrisi. Il secondo successo in campionato per il team di Vincenzo Italiano arriva nella trasferta di Cagliari e con un match dominato, sigillato sul 2-0 firmato da Orsolini e Odgaard ma anche e soprattutto dalla sontuosa prestazione di Ndoye. Italiano rispolvera De Silvestri e deve rinviare il rientro di Ferguson, ko per l’influenza: nel 4-2-3-1 c’è Odgaard dietro Castro. Nicola risponde col 3-4-2-1 e Viola-Gaetano dietro Piccoli, scegliendo di difendersi con un coperto 4-4-1-1. Spingono subito gli isolani, che hanno una clamorosa doppia chance con Piccoli e Gaetano. Si salva il Bologna, che affida la sua manovra offensiva alle folate di Ndoye e al tiro di Orsolini. L’esterno offensivo ci prova in svariate occasioni, ma è impreciso o calcia alto. La quarta volta è quella buona, col bolide che non lascia scampo a Scuffet al 36′. L’assist è proprio dello svizzero e il Cagliari reagisce subito, sfiorando il pari con Piccoli: Skorupski devia in corner e manda tutti al riposo sull’1-0 per gli ospiti.

Nella ripresa il Bologna bussa con Ndoye e raddoppia al 51′: l’assist è di Lucumì, il tiro perfetto di Odgaard. L’ex Inter e Sassuolo colpisce con un rasoterra al volo da cineteca e chiude, di fatto, i giochi. Gaetano impegna Skorupski e Nicola ribalta la sua formazione, inserendo Lapadula e passando alle due punte, ma il Cagliari non crea reali occasioni. Non ci sono sussulti da parte degli isolani, che si appiattiscono nel loro gioco e non riescono scalfire l’impianto difensivo di Italiano. Il Bologna può così gestire i ritmi nel finale ed esultare per un risultato ampio e meritato: non c’è stata storia all’Unipol Domus, giusto il 2-0 per gli ospiti. I felsinei scacciano l’ondata di pari e, con la seconda vittoria, salgono a quota 12 punti. Si allontana dunque la zona rossa, fissata dal Lecce a quota 8, che invece è vicinissima per il Cagliari. Una prestazione-shock e alcune scelte di formazione sbagliate riportano Nicola nella lotta-salvezza, con un solo punto (per ora) sulla terzultima.

